Хоккеисты "Торонто" и "Тампы" устроили массовую драку

"Торонто Мэйпл Лифс" разгромил "Тампу-Бэй Лайтнинг" (5:0) в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. В середине третьего периода при счете 5:0 хоккеисты устроили массовую драку, набрав в общей сложности 70 минут штрафа. У российского защитника "Торонто" Ильи Любушкина 2+10. Видео драки доступно в Telegram-канале "Хоккей без зрителей".
Следующий матч состоится 5 мая, начало в 02:30 по московскому времени.
НХЛ. 1/4 финала. Восток."Торонто Мэйпл Лифс" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 5:0Голы: Маззин (Каше, Михеев) -18.19;2:0 — Мэттьюс (Марнер, Таварес) -26.18;3:0 — Кемпф (Марнер) — 29.27;4:0 — Марнер (Райлли, Мэттьюс) — 36.39;5:0 — Мэттьюс (Каше, Райлли) - 48.16.
Ранее советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в беседе с "Газетой.Ru" высказался о предстоящем старте розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. Сезон в НХЛ будет завершен не позднее 30 июня.