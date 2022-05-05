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1 час назад

Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто" в матче плей-офф НХЛ

ТАССиещё 6

"Тампа" в гостях обыграла "Торонто" со счетом 5:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в четверг в Торонто.

Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" победить "Торонто"
Фото: © AP Photo/Frank Franklin II© AP Photo/Frank Franklin II

В составе "Тампы" отличились Виктор Хедман (20-я минута), Кори Перри (23), российский нападающий Никита Кучеров (30), который также отметился двумя голевыми передачами, Брэндон Хагель (42), Брэйден Пойнт (46). Вратарь команды Андрей Василевский сделал 31 сейв. У "Торонто" шайбы забросили Майкл Бантинг (28), Митчелл Марнер (52), Александер Керфут (56).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч пройдет 7 мая и начнется в 02:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата "Торонто" занял вторую строчку в таблице Атлантического дивизиона, "Тампа" стала третьей. В прошедшем регулярном сезоне команды четыре раза играли друг против друга и одержали по две победы. В плей-офф НХЛ "Тампа" и "Торонто" встречаются впервые.

"Торонто" является 13-кратным победителем Кубка Стэнли, последний успех команды в плей-офф датирован 1967 годом. "Тампа" - действующий обладатель трофея, она также выигрывала Кубок Стэнли в 2004 и 2020 годах.

Хоккей,Митчелл Марнер,Виктор Хедман,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
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