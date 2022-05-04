«Ноги моей в КХЛ не будет». Как иностранные хоккеисты льют грязь на КХЛ

Больше остальных «отличились» финны и шведы.

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Некоторые легионеры, покинувшие клубы КХЛ, ведут себя вполне культурно и не позволяют себе негативно высказываться о нашей стране и лиге в иностранной прессе. Всё-таки зарубежные хоккеисты всегда зарабатывали в КХЛ большие деньги. Странно лить грязь на организацию и страну, благодаря которой ты кормил себя и свою семью. Увы, но данной аксиомы придерживаются далеко не все.

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Так, сегодня появились высказывания шведского нападающего Лукаса Валльмарка, сперва подписавшегося на «жирный» контракт в ЦСКА, а затем позорно сбежавшего из своей команды и бросившего её во время плей-офф. Правда, ЦСКА стал чемпионом и без Валльмарка.

Так вот, Лукас заявил буквально следующее.

«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда. Поговорил с клубом, они услышали меня, что я не хочу оставаться. Я уже не был старым Лукасом. Вс

Конечно, это был финансовый плевок в душу, но я понимал, что не хочу быть частью этого. Я не могу поддерживать то, что происходит. Дальбек и Рейдеборн остались? Каждый сам делает выбор и должен за него отвечать. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Валльмарка SVT.

Такое ощущение, что Валльмарк подобным заявлением хотел кого-то напугать, но, если честно, никто его здесь больше и не ждал. Поэтому то, что «ноги его больше здесь не будет», очень даже хорошо. Лучше клубы КХЛ дадут шансы своей молодёжи и направят бюджеты на её развитие, нежели будут платить тем, кто потом начинает выдавать подобные вещи.

Или можно взять пример другого правдоруба – финского защитника Микко Лехтонена из СКА. Его слова приводит финское издание Iltalehti.

«Чувствую большое облегчение. В нынешней мировой ситуации это было единственным решением. В плей-офф я всё время думал о том, что не хочу быть здесь. Мне стало неприятно играть в этой стране. Я хотел уехать так, как сделали многие легионеры.

С русскими игроками мы эту тему особо не обсуждали. Думаю, все понимали, что у них была своя позиция по этому вопросу, а у нас, западных людей, своя. Уверен, никому не хотелось об этом говорить. Но никакого давления или сарафанного радио со стороны русских на нас не было – ни от партнёров по команде, ни от соперников, ни от руководства клуба.

Меня шокирует, что делает Россия. Это непростительно. Такое никогда не должно было случиться. Я мог бы использовать более резкие выражения, но, полагаю, я ясно выразил свою точку зрения».

Лехтонен был едва ли не рекордсменом среди хоккеистов СКА по игровому времени. Финн забирал себе всё большинство, ему доверял тренерский штаб, игре Микко рукоплескали болельщики. У хоккеиста были все условия, чтобы показывать свой лучший хоккей и зарабатывать.

В ответ же Лехтонен просто плюнул в колодец, из которого сам же пил воду. И доказал, что ни болельщики, ни клуб, ни игра в КХЛ ему были неинтересны. Интересовали Лехтонена исключительно деньги, а при первой же возможности он убежал.