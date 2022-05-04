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54 минуты назад

"Калгари" победил "Даллас" в первом матче плей-офф НХЛ

ТАСС

"Калгари" в среду на домашнем льду обыграл "Даллас" со счетом 1:0 в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Калгари» победил «Даллас» в первом матче плей-офф НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Единственную шайбу на шестой минуте забросил Элиас Линдхольм.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Калгари". Следующий матч пройдет 6 мая (начало - 05:00 мск).

"Калгари" по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, "Даллас" стал четвертым в Центральном дивизионе. Команды играют в плей-офф во второй раз, впервые это произошло в 2020 году, тогда в серии второго раунда победу одержал "Даллас" (4-2).

"Калгари" является обладателем Кубка Стэнли сезона-1988/89, трижды клуб становился финалистом. "Даллас" выигрывал трофей в сезоне-1998/99 и трижды выходил в финал, последний из которых был в 2020 году.

Хоккей,Элиас Линдхольм,
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