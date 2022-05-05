Хет-трик Капризова позволил «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис»

На стадионе «Эксел Энерджи Центр» в Сент-Поле завершился матч плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз».

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Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоэль Эрикссон (дубль), Фредерик Годро, а также российский нападающий Кирилл Капризов, который отметился хет-триком. За «Сент-Луис» забивали нападающий Джордан Кайру и российский форвард Владимир Тарасенко.

Напомним, в первом мачте первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» уступила с разгромным счетом «Сент-Луис Блюз» (0:4). Таким образом, хоккеисты «Миннесоты» сравняли счет в серии — 1:1.

Третий матч этой серии состоится 7 мая на стадионе «Энтерпрайз» в Сент-Луисе. Стартовое вбрасывание состоится в 04:30 по московскому времени.