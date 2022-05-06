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1 час назад

Нападающий "Рейнджерс" Панарин назвал первым правильным шагом победу над "Питтсбургом"

Газета.Ruиещё 8

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз" (5:2). 30-летний россиянин был признан первой звездой матча, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. "Это хороший результат для нас, определенно. Мы сделали первый шаг в правильном направлении и будем продолжать следовать ему", — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ. Напомним, что в первом матче "Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 4:3 в третьем овертайме. Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч противостояния пройдет на льду "Пингвинз" в ночь на 8 мая по московскому времени. Ранее российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал гостевое поражение от "Флориды Пантерз" (1:5) во втором матче 1/4 серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Рейнджерс" Панарин назвал первым правильным шагом победу над "Питтсбургом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,Артемий Панарин,Александр Овечкин,
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