Нападающий "Рейнджерс" Панарин назвал первым правильным шагом победу над "Питтсбургом"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз" (5:2). 30-летний россиянин был признан первой звездой матча, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. "Это хороший результат для нас, определенно. Мы сделали первый шаг в правильном направлении и будем продолжать следовать ему", — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ. Напомним, что в первом матче "Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 4:3 в третьем овертайме. Счет в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч противостояния пройдет на льду "Пингвинз" в ночь на 8 мая по московскому времени. Ранее российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал гостевое поражение от "Флориды Пантерз" (1:5) во втором матче 1/4 серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).