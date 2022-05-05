Молодежный ЧМ по хоккею вместо России примет Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года состоится в Канаде. Ранее ИИХФ лишила Россию права проведения турнира.
Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, молодежный ЧМ-2023 примут города Галифакс и Монктон.
Этот турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но ИИХФ приняла решение лишить Россию права провести МЧМ.
Помимо этого у России также отобрали и взрослый чемпионат мира, который должен был принять Санкт-Петербург.
Также от всех турниров под эгидой ИИХФ отстранены на неопределенный срок сборные России и Беларуси.