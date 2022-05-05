Молодежный ЧМ по хоккею вместо России примет Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года состоится в Канаде. Ранее ИИХФ лишила Россию права проведения турнира.

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Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, молодежный ЧМ-2023 примут города Галифакс и Монктон.

Этот турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но ИИХФ приняла решение лишить Россию права провести МЧМ.

Помимо этого у России также отобрали и взрослый чемпионат мира, который должен был принять Санкт-Петербург.