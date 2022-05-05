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1 час назад

Молодежный ЧМ по хоккею вместо России примет Канада

Российская Газета

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года состоится в Канаде. Ранее ИИХФ лишила Россию права проведения турнира.

Молодежный ЧМ по хоккею вместо России примет Канада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, молодежный ЧМ-2023 примут города Галифакс и Монктон.

Этот турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но ИИХФ приняла решение лишить Россию права провести МЧМ.

Помимо этого у России также отобрали и взрослый чемпионат мира, который должен был принять Санкт-Петербург.

Также от всех турниров под эгидой ИИХФ отстранены на неопределенный срок сборные России и Беларуси.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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