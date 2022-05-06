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1 час назад

Игроки НХЛ устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря

Lenta.ruиещё 2

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игроки НХЛ устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря
Фото:  REUTERS REUTERS

Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф. Также с площадки был удален игрок «Рейнджерс» Алекси Лафренье. Шестеркин некоторое время не мог самостоятельно подняться со льда, ему потребовалась медицинская помощь. Однако россиянин смог продолжить игру.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Команды сравняли счет в серии плей-офф.

Ранее сообщалось, что канадского нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда оштрафовали на пять тысяч долларов. Хоккеиста наказали за удар клюшкой по амуниции российского вратаря «Каролины Харрикейнс» Петра Кочеткова.

Хоккей,Петр Кочетков,Игорь Шестеркин,Брэд Маршанд,Джефф Картер,
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