Игроки НХЛ устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря

Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера «Рейнджерс» и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф. Также с площадки был удален игрок «Рейнджерс» Алекси Лафренье. Шестеркин некоторое время не мог самостоятельно подняться со льда, ему потребовалась медицинская помощь. Однако россиянин смог продолжить игру.