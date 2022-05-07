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1 час назад

Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Флориду" и выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

ТАССиещё 5

"Вашингтон" со счетом 6:1 обыграл "Флориду" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Вашингтоне.

Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Флориду"
Фото: AP Photo/Nick WassAP Photo/Nick Wass

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (20-я минута), Маркус Юханссон (30), Тревор ван Римсдайк (39), российский нападающий Александр Овечкин (51), Джон Карлсон (56, в пустые ворота) и Гарнет Хэтэуэй (60). У проигравших отличился Джонатан Юбердо (3).

Овечкин впервые забросил шайбу в нынешнем плей-офф. Также он отметился результативной передачей в моменте с первым голом. Для капитана столичной команды эта передача стала третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 72-й в матчах плей-офф. Россиянин обошел Брайана Троттье и вышел на 16-е место в списке лучших снайперов в истории Кубка Стэнли. По количеству очков в играх плей-офф Овечкин вышел на 38-е место, обойдя Фила Эспозито. Капитан "Вашингтона" набрал 139 очков.

Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 29 бросков. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский - 23. Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов не отметились баллами за результативность.

"Флорида" стала победителем прошедшего регулярного чемпионата. "Вашингтон" занял четвертую строчку в таблице Столичного дивизиона. "Вашингтон" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 10 мая в Вашингтоне и начнется в 02:00 мск .

Хоккей,Маркус Юханссон,Илья Самсонов,Джонатан Юбердо,Джон Карлсон,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Сергей Бобровский,
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