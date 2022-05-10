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1 час назад

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Lenta.ruиещё 4

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает издание Russian Machine Never Breaks.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Форвард провел шесть силовых приемов в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды Пантерс». Всего на счету Овечкина 615 хитов. Он вышел на первое место в истории плей-офф НХЛ по этому показателю.

Отмечается, что рекорд не будет официально зафиксирован. Это связано с тем, что количество силовых приемов в НХЛ начали считать только в сезоне-2005/2006, который был дебютным для россиянина.

Матч прошел 7 мая в Вашингтоне и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Одну из шайб забросил российский капитан столичной команды Овечкин.

Хоккей,Александр Овечкин,
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