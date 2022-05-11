Два очка Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

"Торонто" победил "Тампу" со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду в Торонто.

Фото: © AP Photo/Chris O'Mear © AP Photo/Chris O'Mear

Нападающий "Торонто" Илья Михеев отметился результативной передачей, форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал два голевых паса. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующий матч пройдет 13 мая в Тампе и начнется в 02:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата "Торонто" занял вторую строчку в таблице Атлантического дивизиона, "Тампа" стала третьей. В прошедшем регулярном сезоне команды четыре раза играли друг против друга и одержали по две победы. В плей-офф НХЛ "Тампа" и "Торонто" встречаются впервые.