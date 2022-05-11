Два очка Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

"Торонто" победил "Тампу" со счетом 4:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду в Торонто.
В составе победителей шайбы забросили Джон Таварес (24-я минута), Морган Райлли (44), Вильям Нюландер (45), Остон Мэттьюс (54). У "Тампы" отличились Стивен Стэмкос (6), Виктор Хедман (7), Райан Макдона (49).
Нападающий "Торонто" Илья Михеев отметился результативной передачей, форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал два голевых паса. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующий матч пройдет 13 мая в Тампе и начнется в 02:30 мск.
По итогам регулярного чемпионата "Торонто" занял вторую строчку в таблице Атлантического дивизиона, "Тампа" стала третьей. В прошедшем регулярном сезоне команды четыре раза играли друг против друга и одержали по две победы. В плей-офф НХЛ "Тампа" и "Торонто" встречаются впервые.
"Торонто" является 13-кратным победителем Кубка Стэнли, последний успех команды в плей-офф датирован 1967 годом. "Тампа" - действующий обладатель трофея, она также выигрывала Кубок Стэнли в 2004 и 2020 годах.