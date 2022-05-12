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1 час назад

Нападающий "Питтсбурга" Малкин вплотную приблизился к Бурку по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Газета.Ruиещё 8

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал две результативные передачи в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

Малкин вплотную приблизился к Бурку по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
Фото: REUTERSREUTERS

Таким образом, российский форвард набрал 179-е очко в карьере плей-офф НХЛ, вплотную приблизившись к Рэю Бурку, в активе которого 180 баллов. Малкин по этому показателю располагается на 15-м месте в истории лиги, а Бурк — 14-й.

Напомним, «Питтсбург» открыл счет на 11-й минуте встречи. Джейк Гюнцел поразил ворота Игоря Шестеркина. Во втором периоде Крис Летанг увеличил преимущество своей команды. Однако после этого хозяева взялись за дело и в течение трех минут трижды огорчили соперника. В одной из голевых атак поучаствовал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Он записал на свой счет результативную передачу. Всего россиянин в плей-офф турнира успел набрать шесть очков (2+4). Спустя несколько секунд после гола Джейкоба Трубы все тот же Гюнцел вновь огорчил Шестеркина и восстановил равновесие.

После этого забивали лишь представители «Рейнджерс». За 15 секунд до окончания встречи Райан Линдгрен установил окончательный счет: 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

После этой игры счет в серии 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между командами пройдет 14 мая.

Хоккей,Райан Линдгрен,Игорь Шестеркин,Крис Летанг,Евгений Малкин,Артемий Панарин,
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