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1 час назад

Россиянин вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Lenta.ruиещё 4

Российский вратарь Игорь Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Спортсмен поборется за трофей с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэтьюзом и форвардом «Эдмонтон Ойлерc» Коннором Макдэвидом. Победитель будет объявлен во время проведения финала конференций плей-офф или финала Кубка Стэнли.

9 мая Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона. Он занял четвертое место в списке самых ценных игроков регулярного чемпионата.

Шестеркин в регулярном чемпионате принял участие в 52 матчах, помог своей команде одержать 36 побед и шесть встреч провел на ноль. В среднем за игру он отражал 93,5 процента бросков. По этому показателю россиянин занял первое место в НХЛ.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Коннор Макдэвид,
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