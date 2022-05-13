Сегодня стартует первый за 60 лет ЧМ по хоккею без отечественных игроков

ТАСС, 13 мая. Чемпионат мира по хоккею начнется в пятницу. Турнир, который примут финские города Хельсинки и Тампере, станет первым с 1962 года без участия отечественной команды.

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В 1962 году чемпионат мира проходил в американских Колорадо-Спрингс и Денвере. Советские хоккеисты дебютировали на турнире в 1954 году, сходу его выиграли, и вплоть до 1961 года включительно постоянно находились в призерах. В 1962 году из-за возведения Берлинской стены американцы не дали визы команде ГДР, в ответ сборные СССР, ЧССР и Румынии отказались приезжать в США.

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Советские и чехословацкие представители в Международной федерации хоккея (IIHF) требовали лишить турнир статуса чемпионата мира и Европы, но тогдашний глава IIHF Роберт Лебел не стал рассматривать это требование. Тот турнир выиграли шведы.

Неучастие сборной России в предстоящем чемпионате мира также связано с политическими причинами. После начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине IIHF, как и другие международные спортивные федерации, приняла рекомендацию Международного олимпийского комитета и в конце февраля объявила о недопуске российских и белорусских команд до соревнований под своей эгидой "до дальнейшего уведомления". Вместо них на чемпионате мира в Финляндии сыграют сборные Франции и Австрии, которые были "подняты" из группы А первого дивизиона.

До сих пор неизвестно, как российская и белорусская команды будут восстанавливаться после снятия санкций - вернут ли обе сборные в высший дивизион или они будут играть на чемпионате мира с самого низшего, четвертого дивизиона вместе с командами уровня Кувейта, Малайзии, Сингапура. Российская и белорусская сборные вместо подготовки к чемпионату мира провели между собой четыре матча: две выставочные игры в Туле и еще две встречи в рамках турнира в Санкт-Петербурге с участием молодежной сборной России.

Организаторы пошли на принцип

Из-за санкций организаторы турнира экстренно провели изменения в инфраструктуре турнира, которые коснулись игровых арен. Основной ареной турнира является новый ледовый дворец "Нокиа-Арена" в Тампере, который был открыт в декабре прошлого года и вмещает во время хоккейных матчей 13,3 тыс. зрителей. Тампере примет половину матчей группового этапа (28), а также оба полуфинала, игру за третье место и финал турнира. Здесь же пройдет и церемония открытия чемпионата, ежегодный конгресс IIHF с 26 по 29 мая и церемония введения в Зал славы организации.

Матчи в столице Финляндии должна была принимать "Хартвалл-Арена", где проводил свои домашние игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) "Йокерит". После введенных санкций клуб объявил об уходе из КХЛ, где он должен был играть в плей-офф. Генменеджер "Йокерита" Яри Курри выкупил 40% акций клуба у дочернего предприятия компании "Норильский никель" и стал единоличным владельцем команды, клуб также провел ребрендинг.

Домашней ареной "Йокерита" владеют находящиеся в санкционных списках предприниматели Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги, поэтому столичному клубу там играть не позволяют. Недавно финская хоккейная легенда Теему Селянне сообщил, что нашел группу инвесторов, готовых купить "Хартвалл-Арену". Организаторы заранее объявили о переносе матчей - их примет ледовый дворец "Хельсинки" вмещающий 8,2 тыс. человек.

Согласно формату турнира, на предварительном этапе 16 сборных разделены на две группы по восемь команд. В группе А в Хельсинки сыграют сборные Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Италии и Франции. В группе В в Тампере - команды Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. В плей-офф выйдут лучшие четыре команды из каждой группы, далее лидеры сыграют с четвертыми сборными из других групп, а вторые команды - с третьими.

Полуфинальные пары будут составлены исходя из следующих критерий: место в группе, набранные очки в предварительном раунде, разница заброшенных и пропущенных шайб и количество забитых голов в предварительном этапе, место в рейтинге перед турниром. С 2019 года в финалах чемпионатов мира после ничьей в основное время не пробиваются буллиты: финалисты играют овертаймы в формате "три на три" до забитого гола.

Со звездной обороной, но без звездной атаки

Фаворитом чемпионата мира можно назвать сборную Финляндии: хозяева на протяжении трех лет во всех международных турнирах доходят минимум до финала, а в этом году они уже стали олимпийскими чемпионами. Финны придерживаются системности в игре, также у команды есть сыгранный костяк. Он состоит из хоккеистов, игравших за "Йокерит" в КХЛ, а также ряда игроков, выступавших за другие клубы лиги. В первую очередь, речь идет о представлявших "Салават Юлаев" Тему Хартикайнене, Сакари Маннине и Маркусе Гранлунде, который в Тампере не сыграет, но его заменит брат Микаэль - четвертый бомбардир "Нэшвилла", который уже завершил выступление в Кубке Стэнли.

На последнем этапе Евротура в Чехии финны выступили слабо, проиграв все три матча. Его победителем стали чехи, которые поменяли тренера после Олимпиады. Впервые в истории местного хоккея на чемпионат мира команду повез иностранный специалист - финн Кари Ялонен. Специалист сумел уговорить приехать в Финляндию трех игроков из НХЛ - форварда "Сан-Хосе" Томаша Гертла, защитника "Детройта" Филипа Гронека и его одноклубника форварда Якуба Врану. Стоит отметить, что за чехов сыграет и Давид Крейчи - бывший форвард "Бостона" выступает в домашней лиге, но его мастерства на Олимпиаде хватило, чтобы доставить беспокойства сборной России на групповой стадии турнира.

Молодые команды привезли на чемпионат мира сборные Канады и США. В составе канадцев заслуживают внимания такие игроки, как Мэтью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), Пьер-Люк Дюбуа ("Виннипег") и капитан команды, защитник "Оттавы" Тома Шабо. Год назад канадцы, у которых не было звезд, вышли в плей-офф с четвертого места, обойдя сборную Казахстана по дополнительным показателям, и потом выиграли турнир. У американцев, которые год назад в Риге выиграли бронзу, в составе имеется девять дебютантов мировых первенств, а одной из немногих звезд команды является Алекс Гальченюк - сын бывшего форварда московского "Динамо".

Многого стоит ожидать от сборной Швейцарии, состав которой пополнили семь игроков НХЛ, в том числе и первый номер драфта 2017 года Нико Хишир из "Нью-Джерси", набравший хорошую форму Тимо Мейер из "Сан-Хосе" и Филипп Курашев из "Чикаго" - сын известного в прошлом советского игрока, возглавлявшего фарм-клуб "Авангарда" в Высшей хоккейной лиге "Омские Крылья" Константина Курашева. Много внимания будет приковано и к сборной Словакии, а точнее к самому ценному игроку олимпийского турнира Юраю Слафковскому, который возглавил рейтинг игроков из Европы Центрального скаутского бюро перед драфтом НХЛ. В составе сборной Германии сыграет защитник "Детройта" Мориц Зайдер, который вошел в тройку кандидатов на приз лучшему новичку лиги.