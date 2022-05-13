Россияне напали на шведского хоккеиста втроем и сломали клюшкой нос

Калинин, Емелин и Кузнецов атаковали Юхана Франзена с разных сторон в матче ЧМ-2012. Тот корчился на льду, а после игры ругал судей.

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В 2012 году сборная России в предпоследний раз выиграла чемпионат мира. Перед турниром управление командой перешло от Вячеслава Быкова к Зинэтуле Билялетдинову. Он провернул несколько смелых и неожиданных экспериментов в атакующей линии (например, поставил к Евгению Малкину двух Александров из КХЛ – Попова и Пережогина), а в обороне сделал ставку на проверенных исполнителей. И если нападающие, получившие в партнёры центрфорварда «Питтсбурга», сыграли выше всяких похвал, то опытные защитники в один момент подвели.

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День в день 10 лет назад россияне играли самый важный матч группового этапа – со шведами. В очной встрече команд решалась судьба первого места в их восьмёрке, и соперники приложили максимум усилий, чтобы занять эту позицию.

Несмотря на особый статус, матч получился результативным: к шестой минуте третьего периода россияне вели со счётом 5:3. Тогда и случился самый обсуждаемый момент этой памятной игры.

Необходимость отыгрываться толкала шведов на решительные действия. Они разворачивали очередную позиционную атаку на ворота российской команды. Хенрик Зеттерберг прокатился по зоне и выполнил наброс с неудобной руки. Тогда Павел Дацюк остановил шайбу коньком, но первым на подборе сработал Луи Эрикссон. Нападающий «Далласа» с нескольких добиваний попытался проткнуть Семёна Варламова – безуспешно.

С другой стороны от голкипера на пятачок накатывал партнёр Эрикссона – 97-килограммовый Юхан Франзен. Он попробовал подбить клюшку Алексею Емелину, но зацепился ею за защитника и вторгся во вратарскую площадь, где был атакован на грани жёсткости и жестокости. Сначала Евгений Кузнецов толкнул Франзена в шею, а затем Юхан оказался под двойным ударом: сзади его руками огрел Емелин, а спереди – Дмитрий Калинин клюшкой.

Выпад Калинина оказался для шведа чрезвычайно болезненным: он тут же схватился за лицо и упал, из носа струйкой засочилась кровь. Франзен пролежал на льду полторы минуты и покинул его только при помощи партнёра и доктора.

«Юхан выглядит не очень хорошо. Его нос… смотрит на восток», – прокомментировал повреждение своего игрока главный тренер «Тре Крунур» Пер Мортс. Врачи были более конкретны в постановке диагноза – перелом. С ним Франзена увезли в больницу.

Калинин тоже не смог продолжить борьбу: арбитры наказали его большим дисциплинарным штрафом. Постфактум судейский комитет ИИХФ дисквалифицировал защитника на три матча, Алексея Емелина – на один. «Попытался объяснить членам комитета, что в моменте с травмой Юхана Франзена я действовал неумышленно, – рассказывал потом Калинин. – Мне надо было защитить вратаря: Семён Варламов уже зафиксировал шайбу, а швед пытался ее выбить. Целенаправленного удара я не наносил».

Франзен был одним из ключевых игроков сборной Швеции на ЧМ-2012. В пяти матчах группового этапа Юхан набрал 6 (3+3) очков, а на игру со сборной России настроился совершенно особенным образом. До столкновения с Калининым он выступил фигурантом ещё нескольких конфликтов – так, в первом периоде сам уложил на лопатки Емелина. Во втором забил, а потом удалился и дал возможность Малкину реализовать большинство. В одной из следующих остановок Франзен попытался вывести Евгения на драку – тот отказался, а Юхана отправили в штрафной бокс сразу на четыре минуты.

После матча (россияне выиграли 7:3) швед поделился негодованием не только по поводу собственной травмы: «Вы не представляете, как болит мой нос. Я очень зол. Судьи подарили победу России. Это было худшее судейство в моей карьере. Эти арбитры не имеют права обслуживать матчи чемпионата мира».

Для Франзена чемпионат мира на этом падении не закончился – он пропустил следующую игру сборной, затем благополучно сыграл с латышами и вышел на четвертьфинал. Завершить этот матч нападающему не удалось: проведя на площадке шесть с половиной минут, он ушёл со скамьи запасных и не вернулся. Без Франзена шведы уступили чехам и вылетели.

Карьера Юхана, как и этот четвертьфинал, получила печальный конец. 6 января 2015 года нападающий «Детройта» столкнулся с Робом Клинкхаммером из «Эдмонтона» и получил сотрясение мозга. Через полгода Франзен снова появился в составе «красных крыльев», но, приняв участие в двух матчах, вновь ощутил симптомы сотрясения и больше на лёд не выходил.