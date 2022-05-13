На старте хоккейного ЧМ разгорелся скандал

Уже рассказывают, что случайность. ИИХФ проявит жёсткость или там могут наказывать только сборную России?

Фото: РИА Новости РИА Новости

Интересные дела творятся на чемпионате мира в Финляндии. Всю предыдущую неделю местные СМИ раздували историю о том, как коварная Россия, разозлённая отстранением от турнира, будет предпринимать попытки сорвать мировое первенство – вываливать компроматы на игроков и тренеров, устраивать кибератаки или просто провокации в Интернете. На деле же финны сами, без чьей-либо помощи, угодили в грандиозный скандал в первый день чемпионата мира!

Видео дня

За два дня до старта ЧМ в официальном аккаунте финской сборной в YouTube было опубликовано видео-экскурсию по раздевалке команды на «Нокиа-Арене» в Тампере. Персонал и игроки рассказывали и показывали, как устроена жизнь команды – кухня, комната для отдыха, для заточки коньков, сауна и прочее.

Зритель из другой страны не нашёл в этом видео ничего крамольного, а финны заметили необычный флаг на потолке раздевалки. Вроде бы привычные символы – синий крест, жёлтый финский лев. Но, оказывается, не всё так просто!

HARRY HOW/GETTY IMAGES

У Финляндии несколько официальных флагов. Есть гражданский, с синим крестом на белом фоне, его можно использовать всем, и именно такой флаг используют болельщики на трибунах или поднимают в честь победы сборной Финляндии на тех же чемпионатах мира.

Такой же флаг, но с гербом Финляндии на кресте используют различные государственные ведомства и органы власти – парламент, министерства, полиция, суды и так далее.

А есть флаг, в котором горизонтальная полоса креста с правой стороны заканчивается острым «язычком». Именно его и вывесили в раздевалке финской сборной.

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По закону Финляндии «флаг с «язычком» используется персоналом, войсками, департаментами и кораблями Министерства обороны». Англоязычная «Википедия» сообщает, что этот флаг ещё называют «флагом войны».

Издание Ilta Sanomat приводит следующую выдержку из закона:

«Любой, кто незаконно использует флаг президента республики или любой другой государственный флаг, должен быть оштрафован за нарушение «Закона о Финском флаге». То есть хоккейная команда, пусть даже национальная сборная, не имеет права его использовать – у него совершенно другое, исключительно военное назначение.

Эту странную находку уже прокомментировал сотрудник Министерства внутренних дел Финляндии Янне Ююярви, который назвал использование военного флага хоккейной сборной случайностью.

«Этот флаг могут использовать только вооружённые силы. Будет правильно сменить флаг. Дело может быть возбуждено, если кто-то заявит в полицию о незаконном флаге. Полагаю, этот флаг повесили, потому что просто не знали, какой флаг надо вешать. Правила вывешивания флагов внутри помещений [не в общественном месте] такие же, как и на улице», — заявил Ююярви изданию Ilta Sanomat.

СМИ опросили и администратора сборной Финляндии Мику Кортелайнена, который сообщил, что команда уже несколько лет использует этот флаг, просто раньше его никто не замечал:

«Этот флаг висит в раздевалке уже шесть лет. Мы обращаемся с ним так, как и следует обращаться с ценным флагом, и храним его с достоинством.

На время празднований в раздевалке мы его снимаем, чтобы он не испачкался. Определённые истории остаются внутри команды. Флаг находится здесь уже шесть лет, и раньше его уже фотографировали. Мы ценим наш флаг, могу сказать, что правительство осведомлено об этом. Пока мы не получали никаких предписаний о том, что флаг надо сменить. Конечно, мы это сделаем, если того потребует ситуация».

Вот так — ждали провокаций от нашей страны, не дождались и стали провоцировать сами. Причём это не первый скандал с флагами во время чемпионатов мира. В прошлом году на улицах Риги вывесили флаги всех стран-участниц, а затем, когда этот факт стал активно обсуждаться в прессе, втихую заменили флаги России и Беларуси на флаги ОКР и БЧБ.

ИИХФ тогда не стала ничего предпринимать, ограничившись заявлением с критикой действий мэра Риги, который был инициатором замены. Зато когда почти год спустя подвернулся повод разобраться с Россией и Беларусью, федерация сделала это незамедлительно.