Овечкин заявил, что ответственность за вылет "Вашингтона" из плей-офф лежит на всех

ТАСС, 14 мая. Каждый игрок "Вашингтона" несет отвественность за вылет команды в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу заявил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин , комментарий которого приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

Ранее в субботу "Вашингтон" со счетом 3:4 в овертайме проиграл "Флориде" и завершил выступление в Кубке Стэнли. Столичная команда уступила в серии первого раунда до четырех побед со счетом 2-4.

"Думаю, вы видите, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата, - сказал Овечкин. - Все было в наших руках, но мы просто упустили этот шанс. Вина за это лежит на нас. На мне, на [Никласе] Бэкстреме, на [Ти Джее] Оши, на [Джоне] Карлсоне. Это на всех нас. Довольно паршивая ситуация".