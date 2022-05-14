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3 часа назад

Овечкин считает, что все игроки "Вашингтона" ответственны за вылет команды из плей-офф НХЛ

ТАССиещё 4

ТАСС, 14 мая. Каждый игрок "Вашингтона" несет отвественность за вылет команды в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу заявил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит журналистка The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

Овечкин заявил, что ответственность за вылет "Вашингтона" из плей-офф лежит на всех
Фото: ТАССТАСС

Ранее в субботу "Вашингтон" со счетом 3:4 в овертайме проиграл "Флориде" и завершил выступление в Кубке Стэнли. Столичная команда уступила в серии первого раунда до четырех побед со счетом 2-4.

"Думаю, вы видите, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата, - сказал Овечкин. - Все было в наших руках, но мы просто упустили этот шанс. Вина за это лежит на нас. На мне, на [Никласе] Бэкстреме, на [Ти Джее] Оши, на [Джоне] Карлсоне. Это на всех нас. Довольно паршивая ситуация".

"Флорида" является победителем прошедшего регулярного чемпионата. "Вашингтон" занял четвертую строчку в таблице Столичного дивизиона.

"Вашингтон" является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. "Флорида" ни разу не выигрывала плей-офф НХЛ, команда вышла во второй раунд впервые с 1996 года. Действующий обладателем трофея является "Тампа".

Хоккей,Александр Овечкин,
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