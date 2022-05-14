Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
38 минут назад

«Рейнджерс» повторили историческое достижение в плей-офф НХЛ, установленное в 1950 году

Чемпионат.comиещё 1

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и сравнял счёт – 3-3. «Рейнджерс» уступали по ходу серии со счётом 1-3, но затем одержали две волевые победы подряд.

«Рейнджерс» повторили историческое достижение в плей-офф НХЛ, установленное в 1950 году
Фото: TwitterTwitter

И в пятой, и в шестой встречах команда из Нью-Йорка отыгралась с 0:2 и победила. Таким образом, «Рейнджерс» стали третьей командой в истории, кому удавалось дважды подряд отыгрывать отставание как минимум в две шайбы в двух подряд матчах при угрозе вылета или поражения.

Ранее это делали «Детройт Ред Уингз» в 1950 году (в финале Кубка Стэнли с «Рейнджерс», 4-3) и «Филадельфия Флайерз» в 1987 году (в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном», 3-4).

Напомним, в шестом матче серии голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился результативной передачей.

Хоккей,Игорь Шестеркин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители