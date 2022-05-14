Овечкин о вылете "Вашингтона" из плей-офф: какая-то долбанутая ситуация

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (3:4 ОТ).
«Какая-то долбанутая ситуация», — сказал Овечкин в послематчевом интервью.
Напомним, счет в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд.Форвард «Флориды» Райан Ломберг сумел уровнять цифры на табло. Никлас Бэкстрем вновь вывел «Вашингтон» вперед, но хоккеисты «Пантерз» Клод Жиру и Александр Барков вновь вернули своей команде преимущество. Казалось, что результат матча уже предрешен, но за минуту до конца третьего периода Ти Джей Оши перевел встречу в овертайм. В дополнительное время победу «Флориде» принес нападающий Картер Верхаге.
Таким образом, «Флорида» выигрывает серию со счетом 4:2 и проходит во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Для «Вашингтона» этот сезон окончен.