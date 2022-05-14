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1 час назад

Капитан "Вашингтона" Овечкин о вылете из плей-офф: какая-то долбанутая ситуация

Газета.Ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (3:4 ОТ).

Овечкин о вылете "Вашингтона" из плей-офф: какая-то долбанутая ситуация
Фото: ReutersReuters

«Какая-то долбанутая ситуация», — сказал Овечкин в послематчевом интервью.

Напомним, счет в матче открыл нападающий «Кэпиталз» Ник Дауд.Форвард «Флориды» Райан Ломберг сумел уровнять цифры на табло. Никлас Бэкстрем вновь вывел «Вашингтон» вперед, но хоккеисты «Пантерз» Клод Жиру и Александр Барков вновь вернули своей команде преимущество. Казалось, что результат матча уже предрешен, но за минуту до конца третьего периода Ти Джей Оши перевел встречу в овертайм. В дополнительное время победу «Флориде» принес нападающий Картер Верхаге.

Таким образом, «Флорида» выигрывает серию со счетом 4:2 и проходит во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Для «Вашингтона» этот сезон окончен.

Хоккей,Клод Жиру,Александр Овечкин,Александр Барков,
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