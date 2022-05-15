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1 час назад

Объявлено наказание для оскорбившего в пьяном виде хоккеистов тренера

Lenta.ru

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» отстранил Егора Шастина от тренерской деятельности в клубной академии. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Объявлено наказание для оскорбившего в пьяном виде хоккеистов тренера
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко© РИА Новости / Алексей Куденко

По информации источника, специалист унижал игроков академии, пока те ехали в купе поезда. На видео Шастин оскорблял молодых хоккеистов в пьяном виде с использованием нецензурной лексики. В отношении тренера начато расследование, о его результатах будет сообщено позже.

39-летний Егор Шастин — уроженец Киева. Он является сыном хоккеиста и тренера Евгения Шастина, а также воспитанником «Авангарда». Спортсмен начал работать тренером в системе омского клуба в 2018 году.

В ноябре 2020 года бывший хоккеист сборной России Игорь Мусатов был осужден за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Спортсмен, приговор которому вынес Пресненский суд Москвы, сядет в тюрьму на четыре года.

Хоккей,Егор Шастин,Игорь Мусатов,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Авангард,
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