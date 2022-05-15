Тарасова прокомментировала чемпионат мира по хоккею без сборной РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу того, что сборная России по хоккею была отстранена и не участвует в чемпионате мира. Турнир проходит в Финляндии и продлится до 29 мая.

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«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. ЧМ без сборной России — это недохоккей какой-то», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по хоккею Финляндия вырвала победу над Латвией за две минуты до финальной сирены.