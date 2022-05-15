Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
41 минуту назад

Тарасова назвала чемпионат мира без сборной России «недохоккеем»

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу того, что сборная России по хоккею была отстранена и не участвует в чемпионате мира. Турнир проходит в Финляндии и продлится до 29 мая.

Тарасова прокомментировала чемпионат мира по хоккею без сборной РФ
Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. ЧМ без сборной России — это недохоккей какой-то», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по хоккею Финляндия вырвала победу над Латвией за две минуты до финальной сирены.

Противостояние закончилось победой финской команды со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Хоккей,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители