Русские парни потащат швейцарцев к медалям? Что творится на ЧМ-2022

Курашёв и Мальгин проявляют себя с лучшей стороны.

Фото: IIHF.COM IIHF.COM

В очередной день чемпионата мира по хоккею – 2022 было сыграно шесть матчей, которые подарили голы русскоязычных хоккеистов, выступающих в составе Швейцарии, результативную встречу между чехами и шведами, а также упорную битву Австрии с США.

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Италия ярко начала матч с Канадой и даже повела, но затем всё встало на свои места. Североамериканцы пришли в себя, отправив в ворота соперника семь шайб. Первый матч на турнире провёл главная звезда не только «кленовых листьев», но и всего турнира, форвард Мэтью Барзал, отдавший результативную передачу. В целом же канадцы не напрягались, провели полутренировочную игру и посмотрели разные сочетания звеньев. Проходных матчей на чемпионатах мира с каждым годом становится всё больше.

На удивление бодрым получился матч между аутсайдерами – сборными Норвегии и Великобритании. Прежде всего потому, что в концовке встречи великобританцы отыгрались со счёта 0:3 и перевели игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Правда, в ней норвежцы всё же добились своего и добились трудной победы. Но сборная Великобритании, безусловно, может занести отчётную встречу себе в актив. Каждый такой камбэк становится историческим для команды, в чьей стране хоккей даже близко не самый популярный вид спорта.

Второе поражение на турнире потерпел Казахстан, на сей раз не справившийся с французами – 1:2. Грустно наблюдать за тем, что происходит с командой Юрий Михайлиса. Да, сегодня проигрыш получился не таким чувствительным и позорным, но всё равно в основное время. Не сыграл ведущий защитник сборной Казахстана Даррен Диц, явно уставший после финала Кубка Гагарина. Получше, чем в игре с норвежцами, сыграла оборона и вратарская линия, вот только казахстанским болельщикам от этого вряд ли стало легче. Порадоваться можно разве что за отличившегося защитника Валерия Орехова.

Сборная США одержала волевую победу над Австрией – 3:2 (ОТ). Как мы уже не раз замечали, американцы зачастую относятся к чемпионатам мира не слишком серьёзно, привозя на турнир средний состав. Вот и на этот раз звёздным ростер коллектива Дэвида Куинна не назовёшь, хотя известных имён там хватает. При счёте 0:2 «звёздно-полосатые» пришли в себя и резко прибавили, а в овертайме точку в матче поставил Люк Хьюз. Но, конечно, игра команды США оставляет желать лучшего. Достаточно вспомнить, что с Латвией североамериканцы провалили третий период, а теперь едва не проиграли австрийцам.

В главном матче дня Чехия проиграла Швеции – 3:5. Казалось, после гола Давида Крейчи всё для коллектива Кари Ялонена пойдёт хорошо, а заброшенная шайба звёздного форварда лишь добавит команде эмоций. Но получилось всё ровным счётом наоборот. Шайбы в ворота посыпавшихся чехов залетали одна за другой, дубль в активе Асплунда. Хелльберг у «Тре Крунур» тоже пропустил прилично, но даже трёх оплеух хватило скандинавской сборной для победы в основное время. Результативный и яркий матч, болельщики должны быть довольны.