Малкин остался без контракта

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин принял участие в 48 встречах, в которых ему удалось забросить 23 шайбы и сделать 25 результативных передач. В плей-офф россиянин забил три шайбы и отдал три голевых паса в семи играх. Свой последний контракт с «Питтсбургом» Евгений подписал перед сезоном-2014/2015. Тогда Малкин подписал соглашение на восемь лет — максимальный срок, разрешенный коллективным трудовым договором.