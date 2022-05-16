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49 минут назад

The Athletic: Малкин остался без контракта, переговоры с "Питтсбургом" зашли в тупик

Газета.Ru

Журналист The Athletic Роб Росси рассказал о ситуации с контрактами игроков «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, Криса Летанга и Брайана Раста.

Малкин остался без контракта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Великое неизвестное. Старожилы франшизы Евгений Малкин и Крис Летанг остались без контрактов, и переговоры зашли в тупик. Брайан Раст также является неограниченно свободным агентом», — написал журналист.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Малкин принял участие в 48 встречах, в которых ему удалось забросить 23 шайбы и сделать 25 результативных передач. В плей-офф россиянин забил три шайбы и отдал три голевых паса в семи играх. Свой последний контракт с «Питтсбургом» Евгений подписал перед сезоном-2014/2015. Тогда Малкин подписал соглашение на восемь лет — максимальный срок, разрешенный коллективным трудовым договором.

Напомним, «Питтсбург» закончил свое выступление в нынешнем сезоне. Сегодня, 16 мая, «Пингвинз» потерпели поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4 (ОТ) в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Малкин вплотную приблизился к Горди Хоу по голам в плей-офф НХЛ.

Хоккей,Брайан Раст,Крис Летанг,Евгений Малкин,
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