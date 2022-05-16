Овечкин ещё может взять Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Этой команде рано в перестройку

Не нужно думать только о погоне за рекордом Гретцки — «Кэпиталз» ещё могут на что-то претендовать. Но для этого нужны изменения.

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Неделю назад, при одинаковом счёте 2:1 в игре и серии, «Вашингтон» мог забрасывать в пустые ворота и максимально приблизить себя к тому, чтобы выбить одну из двух лучших команд регулярки. Вместо этого предательские сантиметры обеспечили перевод игры в свою зону, а потом равный счёт и поражение в овертаймах.

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После того как «Вашингтон» повёл 2-1, он вёл в каждом из последующих матчей серии — и проиграл все три. Комментатор матчей «Флориды» в эфире назвал свою команду Comeback Cats — перевод здесь вряд ли требуется. Как ни странно, но огромный опыт плей-офф ничего не дал «Кэпиталз» как раз в той зоне игры, где они как раз должны были иметь преимущество — морально-волевые качества. В критические моменты игры «Вашингтон» расклеивался.

Главная критика после вылета, конечно, пойдёт в адрес персоналий — и конкретно главной персоны в истории клуба. За всю серию у Александра Овечкина лишь один гол — в большинстве и уже при счёте 3:1 в пользу его команды. Реализация бросков — один из 19, чуть более 5%. Конечно, Овечкин не молодеет, но он не был лучшим форвардом команды в серии ни по одной из метрик. Зато Ти Джей Оши (младше Овечкина на год) забил шесть шайб и создал 17 опасных голевых моментов за всю серию — и это лучший результат в команде.

Сам Овечкин после такого вылета не удержался и выразился нецензурно после вылета: «Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Ответственность за такой исход лежит на всех – на мне, на Бекстрёме, на Оши, на Карлсоне. На всех. Это полный провал. Какая-то долбанутая ситуация (в оригинале — более грубое выражение)». После единственного чемпионства «Вашингтон» четыре года подряд не может выиграть серию, проигрывая в первом раунде самыми разнообразными способами.

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Однако сваливать все шишки на Овечкина многим надоело ещё до 2018-го, а после чемпионства это стало не то что дурным тоном, но просто немодно. Например, провалил серию самый высокооплачиваемый защитник клуба Джон Карлсон. В решающей шестой игре он был на льду во время всех голов «Флориды», причём во время победной шайбы Вераге в овертайме сначала не смог перехватить шайбу, потом позволил сопернику беспрепятственно бросать с пятака. Не хватило лучшего силовика команды Тома Уилсона, который весь плей-офф пропустил из-за травмы.

Переключать внимание на персоналии приходится из-за того, что как команда «Вашингтон» был предпочтительнее большую часть серии. «Столичные» были лучше по ожидаемым голам и созданным опасным моментам в четырёх из шести матчей, отлично играли в меньшинстве, не позволив «Флориде» забить ни разу. Но психологически в этой команде что-то надломилось — такой внезапный возврат лет на 7-8 назад, когда «Кэпиталз» могли слить серию со счёта 3-1.

И в плане построения как команда нынешний «Вашингтон» тоже выглядит клубом года этак из 2015-го, когда лига ещё не чокнулась на скорости, «транзишене» и прочих вещах, требующих в первую очередь работы ног.

«Вашингтон» образца этого плей-офф — довольно возрастная команда, где даже Кузнецов незаметно приблизился к 30 годам. Овечкину, Бекстрему и Оши — 105 лет на троих, четвёртому звену чекеров — 90.

За последнее время «Вашингтон» расставался с несколькими парнями, которых легко можно было представить в этом составе — Андре Бураковски, Якубом Враной и Чандлером Стивенсоном. Когда они играли в столице, всех троих критиковали — за нестабильность, за отсутствие прогресса, за неумение использовать моменты и прочая, и прочая. Самое главное — каждый из них моложе 30.

В результате Бураковски в Денвере смог стать хорошим игроком для топ-6, Врана в «Детройте» показал, что как игрок ничем не хуже Энтони Манты, за которого «столичные» так переплатили, а Стивенсон в «Вегасе» умудрился пробиться в первые центры и долгое время играл в звене вместе с Пасиоретти и Стоуном. Все эти ребята могли бы дать то, что так ценится в современной НХЛ — скорость, мобильность и ноги. Но теперь они дают это другим клубам.

Возможно, «Вашингтон» мог бы изобразить «Даллас» — немолодую команду, которая не стремится перебегать любого из своих соперников, а два года назад пробилась в финал за счёт оборонительной структуры и вратаря. Впрочем, стабильно держащего уровень вратаря в столице нет после чемпионского сезона Брэйдена Холтби — и это тоже огромная проблема.

Если сравнивать «Столичных» с «Питтсбургом», которые тоже стараются выжать максимум из звёзд, задрафтованных в нулевых, то виден совершенно разный подход к строительству команды. «Пингвины» не только задали тренд на беготню, но у них нет незаменимых. Кросби, Малкин, Летанг остаются на местах (с недавних пор ещё и Гюнцель), остальных — меняем когда угодно, если надо. Поэтому при сравнительно небольших несущих конструкциях «кирпичики» в «Питтсбурге» меняются очень часто.

У «Вашингтона» ситуация иная. На длинных и долгих контрактах не только Овечкин и Бекстрём, но и Кузнецов, Оши, Карлсон — эти игроки занимают почти половину платёжной ведомости. Масштабной перестройки состава с этим устроить не получится — даже после такого сезона вряд ли кому-то нужен, например, 35-летний Оши с контрактом ещё на три сезона и $ 5,75 млн.

При этом не надо забывать, что «Вашингтон» в этом году занимался не одним лишь обеспечением рекорда Овечкина. Владелец клуба Тед Леонсис платит своим игрокам максимально возможные деньги, а игроки их получают не для того, чтобы быть группой поддержки в шоу «Подвинься, Уэйн». И «Питтсбург» с Кросби, и «Вашингтон» с Овечкиным явно планируют претендовать на что-то значимое до тех пор, пока их звёзды в строю.

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У «Вашингтона» достаточно молодёжи, чтобы омолодить хотя бы нижние звенья — это и Макмайкл, и Протас, и Лапьер, швед Юнссон-Фьелльбю. Напомним: ударную первую половину сезона команда провела именно в те моменты, когда в лазарете находилась чуть ли не вся вторая тройка. Тренеры вынужденно задействовали молодёжь, которая не подвела.

Надо решать вопрос с вратарями. В этом году Самсонов и Ванечек делили игровое время 50/50, у обоих летом истекают контракты, и оба наверняка захотят больше денег и более значимую роль. Кого-то из них надо будет менять, приобретать опытного голкипера и чётко разделить роли первого и второго номеров. Возможно, с рынка свободных агентов удастся заманить Марка-Андре Флёри, которого хотели получить на дедлайне?

Наконец главный вопрос: а что делать с Овечкиным? Этот сезон получился для него фантастически противоречивым: в первой половине мы увидели лучшую форму примерно со времён Олимпиады в Ванкувере, во второй — такой же мощный спад, сопряжённый с общекомандным. Экономить силы Ови в клубе вряд ли будут — чисто физически Ови показывает, что спокойно выдерживает 20 минут за матч. Правда, стали появляться травмы — пусть они выбивают игрока не на 10-20 матчей, а на пяток, но для казавшегося идеальным тела это всё равно случай экстраординарный.