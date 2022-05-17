Капризов рассказал о хейте в США

Кирилл Капризов считает, что «Миннесота» провела хороший сезон.

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«Отошел маленько от сезона. Обидно, конечно, вылетать в первом раунде. Хочется большего. Не до конца даже верю, что сезон

Думаю, что в принципе сезон был хороший. Можно занести его каждому в актив. Что касается плей-офф – как говорится, на ошибках учатся. Опыт приходит, надеюсь, что в следующем году намного лучше получится.

Интересный был сезон. Если вспомнить, вначале меня многие хейтили (улыбается), потом пошло более-менее. Команда стала выигрывать. Мы, по-моему, в таблице набрали больше всего очков в истории.