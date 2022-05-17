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1 час назад

Капризов о сезоне: «Вначале меня многие хейтили, потом пошло более-менее. Он получился ровнее первого, старался держать планку»

Sports.ru

Кирилл Капризов считает, что «Миннесота» провела хороший сезон.

Капризов рассказал о хейте в США
Фото: nhl.comnhl.com

«Отошел маленько от сезона. Обидно, конечно, вылетать в первом раунде. Хочется большего. Не до конца даже верю, что сезон

Думаю, что в принципе сезон был хороший. Можно занести его каждому в актив. Что касается плей-офф – как говорится, на ошибках учатся. Опыт приходит, надеюсь, что в следующем году намного лучше получится. 

Интересный был сезон. Если вспомнить, вначале меня многие хейтили (улыбается), потом пошло более-менее. Команда стала выигрывать. Мы, по-моему, в таблице набрали больше всего очков в истории.

Если с прошлым сезоном сравнивать, с первым в НХЛ, то этот получился ровнее. Старался держать планку», – сказал Капризов.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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