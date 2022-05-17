В «Металлурге» смогут приобрести Малкина

— Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем, — сказал Ласьков РИА Новости Спорт.