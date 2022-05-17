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1 час назад

В «Металлурге» уверены, что смогут приобрести Малкина, если хоккеист захочет вернуться в КХЛ

Матч ТВиещё 3

Магнитогорский «Металлург» найдет деньги на контракт нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, если хоккеист захочет вернуться в КХЛ, заверил первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.

В «Металлурге» смогут приобрести Малкина
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Контракт 35-летнего воспитанника «Металлурга» Малкина с «Пингвинз» с истекает 1 июля, после чего хоккеист станет неограниченно свободным агентом. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, кроме локаута в сезоне-2012/13, когда он выступал за магнитогорскую команду.

— Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке. Какой клуб КХЛ сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем, — сказал Ласьков РИА Новости Спорт.

«Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3-4 в серии. В текущем сезоне Малкин провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 42 очка (20 голов + 22 результативные передачи). В 7 матчах плей-офф на его счету 6 очков (3+3).Источник:РИА Новости Спорт

Хоккей,Евгений Малкин,Металлург,
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