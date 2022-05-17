Кирилл Капризов: "Некоторые ненавидели меня в начале сезона"

Российский нападающий подвёл итоги выступления "Миннесоты Уайлд".
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов доволен проведённым сезоном.
"Начался он не лучшим образом, некоторые даже ненавидели меня на старте сезона. Но мы сумели переломить ситуацию, и даже если вы сравните с предыдущим сезоном, нынешний был куда более стабильным. Так что в целом я доволен", - сказал Капризов в интервью пресс-службе "Миннесоты".
В сезоне-2021/22 Капризов стал лучшим бомбардиром "Уайлд", набрав 108 очков.