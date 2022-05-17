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1 час назад

Кирилл Капризов: Некоторые ненавидели меня в начале сезона

Inc-News

Российский нападающий подвёл итоги выступления "Миннесоты Уайлд".

Кирилл Капризов: "Некоторые ненавидели меня в начале сезона"
Фото: ТАССТАСС

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов доволен проведённым сезоном.

"Начался он не лучшим образом, некоторые даже ненавидели меня на старте сезона. Но мы сумели переломить ситуацию, и даже если вы сравните с предыдущим сезоном, нынешний был куда более стабильным. Так что в целом я доволен", - сказал Капризов в интервью пресс-службе "Миннесоты".

В сезоне-2021/22 Капризов стал лучшим бомбардиром "Уайлд", набрав 108 очков.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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