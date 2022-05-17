Кирилл Капризов: "Некоторые ненавидели меня в начале сезона"

"Начался он не лучшим образом, некоторые даже ненавидели меня на старте сезона. Но мы сумели переломить ситуацию, и даже если вы сравните с предыдущим сезоном, нынешний был куда более стабильным. Так что в целом я доволен", - сказал Капризов в интервью пресс-службе "Миннесоты".