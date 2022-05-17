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18 часов назад

Такого с чехами ещё не было! Сенсационно проиграли сборной, случайно попавшей на ЧМ

Чемпионат.com

Сборная Австрии одержала историческую победу. На этом чемпионате мира авторитетов для неё нет.

Команда Чехии сенсационно проиграла случайно попавшей на ЧМ сборной
Фото: IIHF.COMIIHF.COM

Сборная Австрии одержала первую победу на чемпионате мира в Финляндии. В серии буллитов команда, которая попала на турнир после отстранения сборных России и Беларуси, обыграла чехов. Особый настрой австрийцев был виден ещё позавчера, когда они продлили до овертайма встречу со сборной США.

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Успешный опыт борьбы с топ-сборными, очевидно, добавил австрийцам уверенности: в первой половине стартового периода они ничуть не уступали чехам. Перелом в равный и ровный ход матча мог внести Матей Странски: на восьмой минуте экс-нападающий «Северстали» добил шайбу в ворота после наброса от Томаша Кундратека. Но судьи разобрали эпизод на видеоповторе и, признав действия Странски запретными, отменили взятие.

После этого события австрийцы всерьёз рисковали упустить нити игры: два необязательных удаления – в том числе за выброс шайбы – заставили их на четыре минуты забыть об атаке. Впрочем, с обороной ворот команда Роджера Бадера справилась непринуждённо: за это время чехи не создали ничего, а австрийцы больше не удалялись.

Единственный гол сборная Чехии оформила в равных составах. За две минуты до перерыва Роман Червенка оказался на убойной позиции и, не встретив сопротивления со стороны соперников, продемонстрировал свой восхитительный кистевой бросок.

Скромные 1:0 продержались на табло почти до конца третьего периода. Австрийцам удавалось сохранить интригу благодаря активному движению: резкие контратаки в их исполнении не давали расслабиться чешскому голкиперу Карелу Веймелке.

59 минут 22 секунды Веймелка сохранял неприкосновенность своих ворот, однако в самый сложный момент не выручил. Во время финального штурма защитник Доминик Хайнрих щёлкнул от синей линии, вратарь отразил бросок, но сделал это крайне неудачно: отбив шайбу плечом, он выпустил её на лёд и потерял из виду. А когда нашёл, противодействовать было поздно – оказавшийся на пятаке Брайан Леблер уже перевёл игру в овертайм.

В серии буллитов Веймелка пропустил ещё раз, но и этого хватило, чтобы проиграть матч. Петер Шнайдер, выступающий под необычным для форварда третьим номером, сделал свою попытку одновременно голевой и издевательской: замысловато раскатился, затем покрутил шайбой едва ли не перед носом вратаря и с неудобной руки отправил её в сетку. У чехов достойного ответа не нашлось. Решающий буллит не использовал 36-летний Давид Крейчи, за плечами которого 14 сезонов в НХЛ.

Победа австрийцев получила историческое значение. Никогда раньше они не обыгрывали в рамках чемпионатов мира и Олимпиад ни сборную Чехии, ни сборную Чехословакии. До сегодняшнего вечера Австрия уступала сопернику по личным встречам с обескураживающими 0:22. Последнюю победу над чехословаками австрийцы одержали почти девять десятилетий назад – на чемпионате Европы – 1936.

Хоккей,Доминик Хайнрих,Петер Шнайдер,Брайан Леблер,Роман Червенка,Давид Крейчи,СБОРНАЯ РОССИИ,
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