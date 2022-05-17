«Если посмотреть по рынку, то среди игроков старше 35 лет только Овечкин в «Вашингтоне» получает $9,5 млн в год. Все остальные — $5 млн и меньше. Но с Малкиным немного другая история. «Питтсбург» еще в 2004 году выбрал Малкина на драфте. Он — свой человек в городе, легенда клуба, его свитер будет висеть под сводами арены. Таких ветеранов не принято в НХЛ унижать. Меньше $7 млн в год для Малкина — это как плевок в лицо!» — считает агент.