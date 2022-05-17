«Питтсбург Пингвинз» должен предложить российскому нападающему Евгению Малкину достойный контракт, так как он является легендой клуба. Такое мнение выразил «Матч ТВ» хоккейный агент, знакомый с ситуацией.
«Если посмотреть по рынку, то среди игроков старше 35 лет только Овечкин в «Вашингтоне» получает $9,5 млн в год. Все остальные — $5 млн и меньше. Но с Малкиным немного другая история. «Питтсбург» еще в 2004 году выбрал Малкина на драфте. Он — свой человек в городе, легенда клуба, его свитер будет висеть под сводами арены. Таких ветеранов не принято в НХЛ унижать. Меньше $7 млн в год для Малкина — это как плевок в лицо!» — считает агент.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в 48 встречах, в которых ему удалось забросить 23 шайбы и сделать 25 результативных передач. В плей-офф россиянин забил три шайбы и отдал три голевых паса в семи играх. Свой последний контракт с «Питтсбургом» Евгений подписал перед сезоном-2014/2015. Тогда Малкин подписал соглашение на восемь лет — максимальный срок, разрешенный коллективным трудовым договором.
Напомним, «Питтсбург» закончил свое выступление в нынешнем сезоне. 16 мая «Пингвинз» потерпели поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4 (ОТ) в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.