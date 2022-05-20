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9 минут назад

Кучеров обошёл Кросби по очкам в Кубке Стэнли

Чемпионат.comиещё 8

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал седьмым игроком по набранным очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги в возрасте 28 лет и младше.

Кучеров обошел Кросби
Фото: ReutersReuters

Сегодня, 20 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему они упрочили своё преимущество в серии – 2-0. Кучеров в этом матче отдал один результативный пас.

Таким образом, Никита обошёл хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби по набранным очкам в плей-офф НХЛ в возрасте 28 лет и младше и занял седьмое место в рейтинге. У игрока «пингвинов» в этом возрасте было 137 очков.

Всего Кучеров заработал 138 (47+91) очков за 122 матча в плей-офф НХЛ. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки, который заработал в этом возрасте 274 очка.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Никита Кучеров,
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