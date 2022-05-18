Малкин выразил желание завершить карьеру в "Питтсбурге"

«Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если этой команде нужна новая кровь и молодые ребята, и они скажут мне двигаться дальше, то посмотрим... Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, я завершу здесь карьеру», — приводит слова Малкина Twitter команды.