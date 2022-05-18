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1 час назад

Малкин выразил желание завершить карьеру в "Питтсбурге"

Газета.Ru

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своем желании завершить карьеру в этой команде.

Малкин выразил желание завершить карьеру в «Питтсбурге»
Фото: ReutersReuters

«Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если этой команде нужна новая кровь и молодые ребята, и они скажут мне двигаться дальше, то посмотрим... Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, я завершу здесь карьеру», — приводит слова Малкина Twitter команды.

В нынешнем сезоне регулярного розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 48 играх, в которых ему удалось забросить 23 шайбы и сделать 25 результативных передач. В плей-офф Малкин забросил три шайбы и отдал три голевые передачи в семи играх.

Свой последний контракт с «Питтсбургом» российский хоккеист подписал перед сезоном-2014/2015. Тогда Малкин подписал соглашение на восемь лет — максимальный срок, разрешенный коллективным трудовым договором.

Его команда проиграла в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» и завершила выступление в первом круге плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что нападающий Сидни Кросби отказался помогать Малкину в переговорах по новому контракту с «Питтсбургом».

Хоккей,Евгений Малкин,
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