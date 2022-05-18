Малкин выразил желание завершить карьеру в "Питтсбурге"

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своем желании завершить карьеру в этой команде.
«Я люблю этот город и очень люблю этих болельщиков. Если этой команде нужна новая кровь и молодые ребята, и они скажут мне двигаться дальше, то посмотрим... Я верю в своего агента и доверяю ему. Я хочу остаться здесь. Я хочу играть в НХЛ... Надеюсь, я останусь здесь. Надеюсь, я завершу здесь карьеру», — приводит слова Малкина Twitter команды.
В нынешнем сезоне регулярного розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 48 играх, в которых ему удалось забросить 23 шайбы и сделать 25 результативных передач. В плей-офф Малкин забросил три шайбы и отдал три голевые передачи в семи играх.
Свой последний контракт с «Питтсбургом» российский хоккеист подписал перед сезоном-2014/2015. Тогда Малкин подписал соглашение на восемь лет — максимальный срок, разрешенный коллективным трудовым договором.
Его команда проиграла в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» и завершила выступление в первом круге плей-офф Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что нападающий Сидни Кросби отказался помогать Малкину в переговорах по новому контракту с «Питтсбургом».