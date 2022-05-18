«Это мировой уровень. Зал Славы». Пэрри — про ассист Кучерова

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри на 37-минуте матча с «Флорида Пантерз» с помощью Никиты Кучерова, который после впечатляющего сольного прохода выдал шикарную голевую передачу, сравнял счёт. После игры канадец лестно высказался об этом голевом действии россиянина.

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«Это мировой уровень. Зал Славы», — сказал Пэрри журналистам.

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.

28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачёв за 22 минуты 53 секунды на льду отметился одной результативной передачей.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. У его соотечественника и визави из «Флориды» Сергея Бобровского 32 сейва из 36 возможных.