Выбран президент Федерации хоккея России

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014). Молодежная национальная команда победила на чемпионате мира 2011 года и пять раз выходила в финал турнира. Юниорская сборная России становилась чемпионом мира (2007) и дважды выходила в финал мировых первенств. Женская сборная России дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2016), а в 2018 году впервые вышла в полуфинал Олимпийских игр.