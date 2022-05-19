Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+27° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Владислава Третьяка переизбрали президентом Федерации хоккея России

ТАССиещё 8

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

Выбран президент Федерации хоккея России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отчетно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея. Третьяк был единственным кандидатом на выборах, его переизбрали единогласно.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014). Молодежная национальная команда победила на чемпионате мира 2011 года и пять раз выходила в финал турнира. Юниорская сборная России становилась чемпионом мира (2007) и дважды выходила в финал мировых первенств. Женская сборная России дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2016), а в 2018 году впервые вышла в полуфинал Олимпийских игр.

Хоккей,Владислав Третьяк,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители