Чешского хоккеиста выгнали из сборной во время чемпионата мира

«Он вынес со льда нервы и эмоции из личной жизни, когда пытался спровоцировать драку с товарищем по команде. Несмотря на то, что в этом не было ничего личного, к сожалению, произошел и физический контакт», — прокомментировали ситуацию в семье хоккеиста.