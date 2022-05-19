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42 минуты назад

Сергей Федоров признан лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2021/22

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Сергей Федоров в свой первый же сезон в карьере в качестве главного тренера был признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) лучшим специалистом лиги.Федоров возглавил московский ЦСКА в июле 2021 года. По итогам сезона-2021/22 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург» (4-3).

Назван лучший главный тренер сезона-2021/22 в КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Огромное спасибо нашему лидеру Игорю Ивановичу Сечину, всему набсовету за решение, которое было принято в короткие сроки. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Ребята сделали отличную тяжелую работу, ввели меня в курс дела. Также благодарен команде ЦСКА. Шаг за шагом, смена за сменой, игра за игрой. Парни молодцы, — сказал Федоров на церемонии награждения.

Хоккей,Сергей Федоров,Игорь Сечин,Металлург,
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