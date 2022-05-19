Назван лучший главный тренер сезона-2021/22 в КХЛ

— Огромное спасибо нашему лидеру Игорю Ивановичу Сечину, всему набсовету за решение, которое было принято в короткие сроки. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Ребята сделали отличную тяжелую работу, ввели меня в курс дела. Также благодарен команде ЦСКА. Шаг за шагом, смена за сменой, игра за игрой. Парни молодцы, — сказал Федоров на церемонии награждения.