Назван лучший главный тренер сезона-2021/22 в КХЛ

Сергей Федоров в свой первый же сезон в карьере в качестве главного тренера был признан Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) лучшим специалистом лиги.Федоров возглавил московский ЦСКА в июле 2021 года. По итогам сезона-2021/22 армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург» (4-3).
— Огромное спасибо нашему лидеру Игорю Ивановичу Сечину, всему набсовету за решение, которое было принято в короткие сроки. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Ребята сделали отличную тяжелую работу, ввели меня в курс дела. Также благодарен команде ЦСКА. Шаг за шагом, смена за сменой, игра за игрой. Парни молодцы, — сказал Федоров на церемонии награждения.