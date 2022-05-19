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1 час назад

На ЧМ по хоккею разгорелся сексистский скандал

Никита Бородкин

На Чемпионате мира по хоккею-2022 разгорелся сексистский скандал из-за тренера-женщины в составе сборной Германии Джессики Кэмпбелл. Как сообщает «Чемпионат.com», причиной стал «неуместный» вопрос во время интервью от словацкой журналистки Барборы Жачиковой.

На ЧМ по хоккею разгорелся сексистский скандал
Фото: ReutersReuters

«Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то нравится вам больше других?» — спросила репортер.

«Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать», — ответила помощница главного тренера немецких хоккеистов.

Когда Кэмпбелл повторили вопрос, она ответила, что это лишь ее «работа, профессия».

«Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более», — отрезала она.

После интервью она сказала пресс-атташе сборной, что этот вопрос ей не понравился. Инцидент сразу попал в западные СМИ, которые встали на защиту Кэмпбелл и осудили бестактность словацкой журналистки.

Хоккей,Джессика Кэмпбелл,
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