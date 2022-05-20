ЧМ по хоккею 2022: расписание на 20 мая

Сегодня, 20 мая, состоится восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).

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В этот день пройдут четыре встречи: по две в рамках групп А и В.

Расписание матчей:

Группа А

16:20 мск, Германия — Италия;

20:20 мск, Казахстан — Словакия.

Группа В

16:20 мск, Финляндия — Великобритания;

20:20 мск, Латвия — Австрия.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменяют команды Франции и Австрии.