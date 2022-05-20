Боунесс покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Даллас"

Канадец Рик Боунесс принял решение покинуть пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.
"После тщательного обсуждения с моей женой мы пришли к решению, что мне лучше уйти и дать клубу возможность двигаться в другом направлении. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов и преданный своему делу персонал за их поддержку и усердную работу во время моего нахождения в команде. Для меня и моей семьи было честью представлять клуб и город Даллас", - приводит комментарий Боунесса пресс-служба клуба.
Боунессу 67 лет, он возглавил "Даллас" по ходу сезона-2019/20, сменив на этом посту канадца Джима Монтгомери. В том сезоне команда под руководством Боунесса впервые за 20 лет вышла в финал Кубка Стэнли, где со счетом 2-4 уступила в серии "Тампе". Также в НХЛ канадский специалист возглавлял "Виннипег", "Оттаву", "Нью-Йорк Айлендерс", "Аризону" и "Бостон", с которым в сезоне-1991/92 добрался до полуфинальной стадии плей-офф, уступив там будущему победителю турнира "Питтсбургу" (0-4).
В этом сезоне "Даллас" занял четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф подопечные Боунесса уступили "Калгари" (3-4).