Боунесс покинул пост главного тренера клуба НХЛ "Даллас"

"После тщательного обсуждения с моей женой мы пришли к решению, что мне лучше уйти и дать клубу возможность двигаться в другом направлении. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов и преданный своему делу персонал за их поддержку и усердную работу во время моего нахождения в команде. Для меня и моей семьи было честью представлять клуб и город Даллас", - приводит комментарий Боунесса пресс-служба клуба.