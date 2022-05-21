Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Дания обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею 2022

Матч ТВ

Сборная Дании победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.Встреча группы А завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили Петер Регин, Йоаким Бликфельд и Юлиан Якобсен.

Дания обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею 2022
Фото: EPAEPA

После этого матча датчане занимают четвертое место в группе с 9 очками, Франция идет на шестой строчке с 5 очками.В следующем туре Дания 23 мая встретится с Канадой, французы днем ранее сыграют со Швейцарией.

Чемпионат мира. 2022 «Дания» () — «Франция» () — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Регин, 16:43 (ВИДЕО). Бликфельд, 25:28 (бол.) (ВИДЕО). Якобсен, 58:24.

Хоккей,Юлиан Якобсен,Петер Регин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители