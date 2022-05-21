Дания обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею 2022

Сборная Дании победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.Встреча группы А завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили Петер Регин, Йоаким Бликфельд и Юлиан Якобсен.
После этого матча датчане занимают четвертое место в группе с 9 очками, Франция идет на шестой строчке с 5 очками.В следующем туре Дания 23 мая встретится с Канадой, французы днем ранее сыграют со Швейцарией.
Чемпионат мира. 2022 «Дания» () — «Франция» () — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Регин, 16:43 (ВИДЕО). Бликфельд, 25:28 (бол.) (ВИДЕО). Якобсен, 58:24.