Дания обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею 2022

Сборная Дании победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.Встреча группы А завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили Петер Регин , Йоаким Бликфельд и Юлиан Якобсен .

После этого матча датчане занимают четвертое место в группе с 9 очками, Франция идет на шестой строчке с 5 очками.В следующем туре Дания 23 мая встретится с Канадой, французы днем ранее сыграют со Швейцарией.