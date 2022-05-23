Кучеров обогнал Овечкина по очкам в матчах плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров обошел нападающего «Вашингтон» Александра Овечкина по очкам, набранным за карьеру в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это достижение ему удалось осуществить во время матча с «Флоридой», пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:1, а в серии до четырех побед счет составил 3:0 в пользу команды из Тампы. Одну из шайб забил Кучеров, а также он осуществил три результативных передачи.

Таким образом в 123 играх в плей-офф НХЛ 28-летний россиянин набрал 142 очка, забив 48 шайб и сделав 94 голевые передачи. Кучеров поднялся на 37-е место лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ, потеснив Овечкина, который забил 72 шайбы и осуществил 69 голевых передачи в 147 матчах.

Также Кучеров попал на третье место в рейтинге самых результативных россиян в розыгрышах Кубка Стэнли. Лидером списка является Евгений Малкин, который в составе «Питтсбурга» трижды выигрывал Кубок Стэнли и имеет 180 очков в 177 матчах. На втором месте игрок «Детройта» Сергей Федоров, который тоже получал Кубок Стэнли три раза и набрал 176 очков в 183 играх.