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1 час назад

«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые за 16 лет

Чемпионат.comиещё 10

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые за 16 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые с 2006 года. Для этого канадцам нужно одержать лишь одну победу.

В сезоне-2005/2006 «Эдмонтон» встречался с «Каролиной Харрикейнз». «Кейнс» одержали победу с общим счётом 4-3, завоевав первый в своей истории Кубок Стэнли.

В составе «Эдмонтона» дублями отметились канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и его соотечественник Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Двумя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль. У Коннора Макдэвида тоже две голевые передачи. За «Флэймз» забивали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон. Российский защитник Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился. Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии — 3-1. Следующий матч между командами состоится 27 мая и начнётся в 4:30 мск.

Хоккей,Расмус Андерссон,Элиас Линдхольм,Каролина Харрикейнз,Никита Задоров,Эвандер Кейн,Райан Ньюджент-хопкинс,Коннор Макдэвид,Леон Драйзайтль,Микаэль Баклунд,
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