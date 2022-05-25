«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые за 16 лет

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые с 2006 года. Для этого канадцам нужно одержать лишь одну победу.