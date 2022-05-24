В "Питтсбурге" захотели, чтобы Малкин завершил карьеру в клубе

"Мы бы хотели сохранить их в команде до конца их карьер. Очевидно, у нас есть некоторые проблемы в областях, связанных с потолком зарплат. Все должно сойтись. Сейчас это как пазл. Хотелось бы, чтобы у нас было больше деталей, чтобы сделать его более понятным, но трудно даже предположить, где мы закончим", - добавил Хекстолл.