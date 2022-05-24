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44 минуты назад

В "Питтсбурге" заявили, что хотят, чтобы Малкин играл за команду до конца карьеры

ТАССиещё 4

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" хочет, чтобы российский нападающий Евгений Малкин играл за команду до конца своей спортивной карьеры. Об этом во вторник заявил генменеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В "Питтсбурге" захотели, чтобы Малкин завершил карьеру в клубе
Фото: Официальный сайт ХК "Pittsburgh Penguins"Официальный сайт ХК "Pittsburgh Penguins"

Контракт 35-летнего игрока с "Питтсбургом" завершится в июне этого года. Ранее The Athletic написал, что клуб попросил россиянина пойти на понижение зарплаты с $9,5 до $5 млн в год и ограничить срок контракта тремя годами.

"Малкин, очевидно, является одним из лучших игроков в истории, - сказал Хекстолл. - Мы бы хотели, чтобы он был в "Питтсбурге" до конца своей карьеры. В идеальном мире Малкин уйдет из спорта как игрок "Питтсбурга".

Также летом завершится контракт 35-летнего защитника Криса Летанга. Малкин и Летанг занимают второе и третье места по количеству игр в составе "Питтсбурга" (981 и 941), уступая только капитану команды Сидни Кросби (1 108).

"Мы бы хотели сохранить их в команде до конца их карьер. Очевидно, у нас есть некоторые проблемы в областях, связанных с потолком зарплат. Все должно сойтись. Сейчас это как пазл. Хотелось бы, чтобы у нас было больше деталей, чтобы сделать его более понятным, но трудно даже предположить, где мы закончим", - добавил Хекстолл.

Малкин был выбран "Питтсбургом" в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером. Хоккеист выступает за клуб с 2006 года. В составе "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России хоккеист стал двукратным чемпионом мира.

Хоккей,Рон Хекстолл,Крис Летанг,Евгений Малкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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