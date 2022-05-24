Финляндия может ввести новые санкции против российского хоккея

В конце недели пройдет конгресс Международной федерации хоккея на льду (IIHF), на котором Россию могут выбросить из международного хоккея. Это провальный чемпионат мираЧМ-2022 не греет не только потому, что там не выступает сборная России. А еще и потому, что в Финляндию приехало слишком мало звезд.

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Пересчитать хоккеистов мирового уровня можно по пальцам двух рук. Это защитники Мориц Зайдер (Германия), Тома Шабо (Канада), Сет Джонс (США), Расмус Далин (Швеция), форварды Мэтт Барзал, Пьер-Люк Дюбуа (оба — Канада), Николай Элерс (Дания), Нико Хишир (Швейцария), Давид Пастрняк (Чехия).Хотя кого мы обманываем? На этом чемпионате мира только две реальные звезды — Барзал и Пастрняк. Поэтому турнир выглядит провально. Сборная России, как мы любим делать в олимпийский год, привезла бы в Финляндию полтора десятка энхаэловцев, спасла бы репутацию ИИХФ. Но международная федерация сама же нас и отстранила. В быту это называется «выстрелить себе же в ногу из ружья».

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Впрочем, на этой неделе градус интереса к действу в Финляндии может быть повышен. За счет того, что с четверга начнется конгресс IIHF и там могут быть приняты очередные хоккейные санкции к России.

Влияние на IIHF имеет финн Куммола

Мы не исключаем, что в Финляндии будет поднят вопрос о том, чтобы лишить Федерацию хоккея России (ФХР) членства в IIHF. Несколько успокаивают слова президента международной федерации Люка Тардифа, что этого вопроса в повестке дня нет.Но, как нам сообщили знающие люди, большое влияние на IIHF имеет ее бывший вице-президент финн Калерво Куммола. С его подачи в Тампере построили новую арену. По его инициативе сейчас лоббируется, чтобы ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, отдали Финляндии и Латвии. Два чемпионата мира подряд в Финляндии — не жирно ли? Куммола считает, что нет.

И это он настоял на том, чтобы почетный президент IIHF Рене Фазель не был приглашен на ЧМ-2022 из-за своей пророссийской позиции.

«Я надеюсь, Фазелю хватит понимания не появляться в Финляндии во время нашего турнира. Его тут не ждут», — заявил Куммола.

Нам рассказали, что у Куммолы есть застарелая обида за то, что его прокатили с выборами президента IIHF. С тех пор он Фазелю так «мстит».

Может, и нет ничего такого в повестке, что подтверждает и Тардиф. Но конгресс IIHF обещает быть непредсказуемым. Кто-нибудь выступит, другие поддержат — и ФХР из хоккейной семьи могут убрать.

А по чему это ударит в первую очередь?

Правильно, по контрактным отношениям с иностранными игроками. Собственно, мы уже видим много примеров, когда интересы России страдают. Разберем несколько историй.

Американский защитник Стивен Кэмпфер имел контракт с «Ак Барсом» до 2023 года. Но вчера вечером стало известно, что он подписал однолетний договор с «Детройт Ред Уингз» на 750 тысяч долларов. Причем контракт двусторонний, и Кэмпфера могут отправить в АХЛ, где он будет получать 300 тысяч долларов в год — 17,5 млн рублей по нынешнему курсу.

Понятно, что легионер имел бы в Казани в разы больше, он хорошо зарекомендовал себя в минувшем сезоне. Но дело тут в другом — это первый за многие годы случай, когда игрок с контрактом КХЛ уезжал бы в НХЛ. Что бы вы выбрали — большие деньги в Казани или не такие большие, но в Детройте?

Мы помним, какой возник конфликт, когда Александр Радулов при контракте с «Нэшвиллом» уехал в «Салават Юлаев». С тех пор был подписан меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов. Да, из-за международной обстановки все отношения с Россией оказались заморожены. Но НХЛ по-прежнему уважает контракты, хотя и считает КХЛ токсичной.

Один из агентов рассказал мне, что сейчас когда подписываешь россиянина в систему НХЛ, то в Северной Америке требуют последний российский контракт хоккеиста, чтобы убедиться, что его с системой КХЛ ничто не связывает.

Позже генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил «Матч ТВ»:

«Мы знали, что Кэмпфер не сможет вернуться в КХЛ, игрок уведомил нас еще в апреле, что хотел бы расторгнуть контракт. У нас сложились нормальные отношения со Стивеном, мы спокойно приняли его позицию. Клуб уже вел работу по юридическому оформлению этой ситуации, сейчас это только вопрос формальности».

То есть «Ак Барс» расторг контракт с игроком, и 33-летний защитник как свободный агент нашел себе работу в «Детройте». И никакого конфликта между Россией и НХЛ не было и нет.

Но это НХЛ, и лига не состоит членом IIHF. А вот с европейскими клубами все гораздо сложнее.

«Авангард» в марте отпустил по ходу плей-офф двух своих финских защитников — Вилле Покку и Оливера Каски. Легионеры сами хотели уехать в разгар военной операции. В таком случае они были бы вынуждены заплатить две трети от стоимости контрактов, потому что это произошло по их инициативе.

«Авангард», теряя двух сильных игроков, лишал себя шансов на завоевание второго подряд Кубка Гагарина. Но договорился с финнами о взаимозачете: они не платят компенсацию, а им не выплачивают бонусы.

Далее — чешский голкипер Шимон Грубец имеет контракт с «Авангардом» на сезон 2022-23. Но, судя по слухам, он подписал договор со швейцарским клубом «Цюрих». Если это расторжение по инициативе игрока, то Грубец теперь должен омскому клубу порядка 30 млн рублей.

Крупно попал «Автомобилист» — там подписали соглашения сразу с тремя финскими легионерами. Вратарь Юха Метсола еще 1 мая заключил договор до 2024 года. Но теперь, по слухам, он переходит в швейцарский «Клотен».

Защитник Юрки Йокипакка и форвард Миро Аалтонен подписаны тоже до 2024 года. По ним нет слухов об уходе, но они могут появиться в любой момент.

Мы поговорили со знающими людьми: какая позиция «Автомобилиста» по Метсоле? Нам сказали:

«Мы ждем его в июле на сборе. Если он не приедет, то ИИХФ должна по закону запретить ему играть в другом клубе и финн будет нам должен две трети от контракта».

По нашим прикидкам, это больше 100 млн рублей. Вряд ли «Автомобилист» захочет швыряться такими деньгами. Но Метсола, судя по всему, готов на дерзкий шаг.

Финская федерация хоккея открыто шантажировала своих игроков, что если они продолжат выступать в КХЛ, то их не будут вызывать в сборную страны. Давление на легионеров оказывалось очень сильное.

И теперь мы ждем, что в четверг на конгрессе IIHF в Финляндии с подачи финской стороны будет обсуждаться вопрос о том, что заключенные в России контракты иностранными игроками признаются недействительными. То есть эти договоры на десятки и сотни миллионов рублей превратятся в тыкву.

Нет, если хочешь — выполняй их, зарабатывай в КХЛ. А если не хочешь — можешь уехать в любой момент, и ИИХФ тебе выдаст трансферную карту. Вот чего мы ждем от конгресса международной федерации. Это будет беззаконие в хоккейном плане, своего рода конфискация активов.