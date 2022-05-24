Венгрия отказалась проводить чемпионат мира по хоккею из-за России

Федерация хоккея Венгрии отказалась проводить совместно со Словенией чемпионат мира-2023 из-за России, сообщает в журналист телеканала TSN Горд Миллер. Ранее появилась информация о том, сборным России и Белоруссии будет запрещено принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

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По данным источника, подобное решение было принято правительством страны.

26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе ЧМ-2023 из России в Венгрию и Словению. Причина переноса — спецоперация на Украине.