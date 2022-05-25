Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
35 минут назад

«Спортивная журналистика в России мертва. Лососните тунца, гнилые репостеры и саркасты». Руководитель проектов КХЛ о невручении награды лучшему журналисту

Sports.ru

Руководитель проектов КХЛ заявил о смерти спортивной журналистики в России.

Руководитель проектов КХЛ заявил о смерти спортивной журналистики в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Результат премии КХЛ по маркетингу и коммуникациям – могу отметить по завершении мероприятия только одно. В борьбе за самое глубокое лизоблюдство в сторону лиги победила сама лига – произошло вручение наград от департамента коммуникаций от себя всем на свете и не по своим направлениям

Радует одно – не вручили вообще лучшего журналиста, ибо спортивная журналистика в РФ мертва, и что не позвали претендентов опустошить запасы алкоголя – все выпили уже на церемонии закрытия сезона. Лососните тунца, гнилые репостеры и саркасты, чтоб вам своей же желчью подавиться, неблагодарные.

Спасибо хочется сказать ЦСКА и СКИФу за выступления на сессии, где хотя бы попытались образумить «топовые» СМИ от полной реструктуризации и получения прибыли в сторону освещения событий.

Хотя... Кому какое дело, если на семинар кто-то приезжает чисто покушать и напиться?» – написал руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий КХЛ Роман Измайлов

Позже он удалил пост, сопроводив это действие следующим комментарием: «Пост удален из уважения к коллегам, курирующим деятельность возмутившей меня клиентской группы».

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков потребовал от Измайлова публичных извинений.

«Из уважения к моим коллегам оригинальный пост Романа Измайлова будет висеть в моем телеграм-канале до тех пор, пока он не принесет публичные извинения хоккейному сообществу журналистов», – написал Лысенков в телеграме.

Хоккей,Роман Измайлов,Павел Лысенков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители