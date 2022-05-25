Руководитель проектов КХЛ заявил о смерти спортивной журналистики в России.

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«Результат премии КХЛ по маркетингу и коммуникациям – могу отметить по завершении мероприятия только одно. В борьбе за самое глубокое лизоблюдство в сторону лиги победила сама лига – произошло вручение наград от департамента коммуникаций от себя всем на свете и не по своим направлениям

Радует одно – не вручили вообще лучшего журналиста, ибо спортивная журналистика в РФ мертва, и что не позвали претендентов опустошить запасы алкоголя – все выпили уже на церемонии закрытия сезона. Лососните тунца, гнилые репостеры и саркасты, чтоб вам своей же желчью подавиться, неблагодарные.

Спасибо хочется сказать ЦСКА и СКИФу за выступления на сессии, где хотя бы попытались образумить «топовые» СМИ от полной реструктуризации и получения прибыли в сторону освещения событий.

Хотя... Кому какое дело, если на семинар кто-то приезжает чисто покушать и напиться?» – написал руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий КХЛ Роман Измайлов.

Позже он удалил пост, сопроводив это действие следующим комментарием: «Пост удален из уважения к коллегам, курирующим деятельность возмутившей меня клиентской группы».

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков потребовал от Измайлова публичных извинений.