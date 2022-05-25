Новый виток рабства вместо развития: почему в КХЛ настали тяжелые времена

Лигу заставляют потакать интересам сборной России даже во время изоляции, но ничего хорошего из этого не выйдет.

Фото: КУЗЬМИН ЮРИЙ, PHOTO.KHL.RU КУЗЬМИН ЮРИЙ, PHOTO.KHL.RU

Для КХЛ, как и всего российского спорта, сейчас наступили тяжёлые времена из-за геополитического и экономического кризиса, а также полной блокады России на международной арене. Но важно помнить, что любой кризис — это ещё и поиск новых возможностей для развития.

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У КХЛ в этом смысле всё было прозрачно. Изоляция сборной России по хоккею буквально кричала о том, что у клубной лиги появляется шанс избавиться наконец от навязчивого и чаще всего губительного влияния ФХР и стать самостоятельной, самодостаточной организацией, все шаги и действия которой направлены исключительно на собственное развитие и благополучие. Интересы сборной фактически перестали существовать, так как сборной в ближайшее время не светит выход на международную арену, и это означало, что КХЛ пора уже подумать об интересах своих. То есть стремиться создать сильный, конкурентный чемпионат, в котором естественным путём будет рождаться не только интрига и зрелищность, но и поколение новых, ярких хоккеистов, способных привлечь зрителя.

Однако никаких движений в сторону прогресса пока не видно. И даже наоборот: вокруг КХЛ витают слухи о совершенно диких идеях, воплощение которых в жизнь способно окончательно уронить уровень лиги. Речь о двух проектах реформ этой весны: разделение КХЛ на две лиги с фактической изоляцией топ-клубов от всех остальных и сокращение лимита на легионеров.

Революционная идея с КХЛ-а и КХЛ-б пока так и осталась на уровне слухов, её публично опровергли официальные лица, однако целый ряд источников утверждал, что обсуждение этого вопроса велось, и нет гарантий, что к нему не вернутся. Дыма без огня не бывает, а бредовость самого посыла не должна быть поводом для сомнений в его правдивости: после того как КХЛ вынужденно изуродовала прошлую регулярку ради сборной и в ущерб собственным интересам, от лиги можно ждать чего угодно, ведь она далеко не всегда самостоятельна в принятии решений.

Вот и в случае с разделением лиги на два дивизиона очевидно, что КХЛ в этом нет никакого резона, потому что это будет фактически сокращение лиги до 12 команд: жизнь клубов из КХЛ-б не будет никому интересна, про них совсем перестанут писать и говорить, и рано или поздно они просто зачахнут или вообще умрут из-за того, что их спонсоры потеряют интерес к поддержанию существования команды вне элиты российского хоккея. За примерами далеко ходить не надо — насколько улучшилась жизнь «Кузни» и «Лады» после их перевода из КХЛ в ВХЛ, который многими даже воспринимался как благо для клубов?

Так вот, КХЛ вряд ли заинтересована в превращении в новую версию Суперлиги, где олигархи будут устраивать бесконечный междусобойчик. Но суть в том, что в правлении лиги есть влиятельные люди, тесно связанные с ФХР и часто лоббирующие интересы этой организации. А нет сомнений, что для федерации в её нынешнем виде было бы просто замечательно, если бы количество матчей в регулярке сократилось до 40 с небольшим, а все кандидаты в сборную (включая талантливую молодёжь) были бы сосредоточены в 3-4 командах.

Да, сборная временно удалена с международной арены, но её интересы продолжают отстаиваться, причём даже яростнее, чем в спокойные времена. Об этом говорят планы сократить лимит на легионеров до трёх человек — и это уже вовсе не слух, а информация из уст члена Совета директоров КХЛ и главы Правления ФХР Аркадия Ротенберга.

Президент КХЛ Алексей Морозов уже заявил, что изменение лимита на сезон-2023/2024 пока не обсуждали, но очевидно, что А. Ротенберг — фигура в нашем хоккее более крупная и влиятельная и может наверняка знать то, о чём ещё неизвестно Морозову. Опять же, совершенно ясно, что у КХЛ нет в планах сокращать лимит, но такое решение легко может быть спущено сверху. Ведь мы все прекрасно знаем, что ФХР видит два источника проблем нашего хоккея: мало катков и много иностранцев.

Сокращение лимита легко могут продавить под соусом ответных хоккейных санкций западному миру, но с точки зрения логики такое решение выглядит совершенно бессмысленным и даже вредоносным. Клубы КХЛ сейчас и так не смогут набирать пятёрку иностранцев: во-первых, отвалился европейский рынок, во-вторых — время показало, что легионеры могут кинуть в любой момент, наплевав на контракты, так что менеджеры команд вряд ли будут делать на них глобальную ставку. И зачем тогда сокращение?

Зато представляете, насколько сложно будет вернуть лимит в 5 иностранцев, когда всё наладится? Да это будет практически невозможно! И тогда ведь снова пострадают маленькие клубы, которые раньше и могли быть более-менее конкурентоспособными только за счёт дешёвых, но качественных легионеров. Топ-клубы же насытятся всеми приличными российскими хоккеистами и будут счастливы — собственно, в тех же СКА и ЦСКА в последние сезоны иностранцы уже не играли ведущие роли. Но ведь это такой же путь к дискриминации и глобальному разделению лиги, как и реформа с КХЛ-а и КХЛ-б.

Мне очень жаль, что КХЛ сейчас в таком трудном положении. Положении рабства у ФХР и интересов сборной, причём эта крепостная зависимость не отменилась в связи с потерей хозяином прежнего статуса. В нынешних реалиях КХЛ должна пробовать выходить на новый уровень, заменять массовому российскому зрителю международные турниры, привлекать на этой почве новую аудиторию, думать о том, как сделать свой чемпионат интереснее, конкурентнее. Вместо этого, судя по всему, в лиге вынуждены обсуждать губительные для неё идеи, навязанные влиятельными, но оторванными от реальности людьми: застрявшими в советской эпохе заслуженными ветеранами да думающими только о своей личной выгоде эффективными менеджерами.

И это ведь мы ещё не говорили о том, что в современных реалиях стремительно рушится то, что в КХЛ только-только начали строить. Жёсткий потолок зарплат начал создавать более-менее конкурентную среду (насколько это возможно в лиге, где клубы полностью зависят от спонсорских и бюджетных финансовых вливаний и могут только мечтать о самоокупаемости), урегулировал безумные зарплаты, распределил топ-игроков хотя бы по топ-клубам, заставив практически забыть эпоху «базовых» команд.

Но сейчас всё начинает возвращаться к истокам, в условиях труднодоступности легионеров нереально растёт ценник на российских хоккеистов, клубы сильно переплачивают даже средним игрокам, а топам и вовсе предлагают порой баснословные зарплаты. Такие понятия, как мотивация и конкуренция, теряют актуальность, и теряется весь положительный эффект от потолка зарплат.