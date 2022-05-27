Яромир Ягр продолжит играть

«Я знаю, что некоторые из вас не поверят, но я очень жду следующего сезона. Как сильно этого ждёте вы, болельщики «Кладно»? У Плеканека есть мечта поиграть с «Кладно» в плей-офф, попробуем исполнить её вместе?» – написал Ягр на своей странице в социальной сети.