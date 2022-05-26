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45 минут назад

Два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"

Российская Газета

"Сент-Луис" сумел обыграть "Колорадо" - 5:4, уступая по ходу встречи со счетом 0:3. Первый период остался за игравшим дома "Колорадо". На четвертой минуте встречи Натан Маккиннон открыл счет, а незадолго до перерыва он же во второй раз поразил ворота гостей.

Два очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо"
Фото: ReutersReuters

На 25-й минуте после точного броска Габриэля Ландескога ситуация для "Сент-Луиса" стала практически безнадежной. Но гол российского нападающего Владимира Тарасенко возродил надежду.

На третий период "блюзмены" вышли предельно мотивированными и стараниями Джастина Фолка и Роберта Томаса счет сравняли. На 58-й минуте Маккиннон снова вывел "Колорадо" вперед, но Томас в самом конце встречи перевел игру в овертайм, где победу "Сент-Луису" принес Тайлер Бозак.

На счету Тарасенко, помимо гола, результативная передача, дважды ассистировал партнерам Павел Бучневич, набрал один результативный балл и Алексей Торопченко. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Колорадо".

Хоккей,Тайлер Бозак,Алексей Торопченко,Габриэль Ландеског,Натан Маккиннон,Павел Бучневич,Владимир Тарасенко,
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