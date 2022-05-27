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1 час назад

Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею, когда ИИХФ снимет с неё отстранение

Чемпионат.comиещё 5

Сборные России и Беларуси могут попасть в первый дивизион чемпионата мира по хоккею, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) снимет с неё отстранение, сообщает журналист Бернд Фреймюллер в «Твиттере». «На конгрессе ИИХФ поступило интересное предложение: объединить дивизионы 1А и 1Б. В таком случае в турнире будут принимать участие 10 команд, с четвертьфиналами, полуфиналами и финалами и вылетом худших команд. Россия и Беларусь могут стать 11-й и 12-й командами, когда будут восстановлены», – написал Фреймюллер. Изменения дивизионов и ввод плей-офф в первом дивизионе могут вступить в силу в 2024 году.

Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею, когда ИИХФ снимет с неё отстранение
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее на конгрессе ИИХФ объявили о том, что чемпионат мира – 2023 пройдёт в Финляндии и Латвии.

Напомним, Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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