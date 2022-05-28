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2 часа назад

Сборная Финляндии стала первым финалистом ЧМ-2022 по хоккею, обыграв США

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Хоккеисты сборной Финляндии пробились в финал чемпионата мира 2022 года по хоккею, проходящему у них на родине, переиграв команду США (4:3).

Финляндии стала первым финалистом ЧМ-2022 по хоккею
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В полуфинальной встрече, которая состоялась в Тампере, хозяева турнира отправили в ворота сборной США четыре шайбы, пропустив трижды.

Авторами голов у финнов стали Миро Хейсканен, Сакари Маннинен, Сами Ватанен и Йоэль Армия, в составе американцев ворота Юхо Олкинуоры поразили Нэйт Шмидт, Шон Фаррелл и Адам Годетт.

Второй финалист чемпионата определится в матче сборных Канады и Чехии, который пройдет позднее в субботу.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2022. ПОЛУФИНАЛ

Финляндия — США — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Хейсканен, 16:53 (ВИДЕО). Маннинен, 24:11 (бол.) (ВИДЕО). Ватанен, 29:40 (ВИДЕО). Армиа, 45:03 (ВИДЕО) — Шмидт, 1:04 (ВИДЕО). Фаррелл, 26:52 (ВИДЕО). Годетт, 57:09.

Хоккей,Юхо Олкинуора,Сакари Маннинен,Миро Хейсканен,
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