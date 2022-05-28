Финляндии стала первым финалистом ЧМ-2022 по хоккею

Хоккеисты сборной Финляндии пробились в финал чемпионата мира 2022 года по хоккею, проходящему у них на родине, переиграв команду США (4:3).
В полуфинальной встрече, которая состоялась в Тампере, хозяева турнира отправили в ворота сборной США четыре шайбы, пропустив трижды.
Авторами голов у финнов стали Миро Хейсканен, Сакари Маннинен, Сами Ватанен и Йоэль Армия, в составе американцев ворота Юхо Олкинуоры поразили Нэйт Шмидт, Шон Фаррелл и Адам Годетт.
Второй финалист чемпионата определится в матче сборных Канады и Чехии, который пройдет позднее в субботу.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 2022. ПОЛУФИНАЛ
Финляндия — США — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Хейсканен, 16:53 (ВИДЕО). Маннинен, 24:11 (бол.) (ВИДЕО). Ватанен, 29:40 (ВИДЕО). Армиа, 45:03 (ВИДЕО) — Шмидт, 1:04 (ВИДЕО). Фаррелл, 26:52 (ВИДЕО). Годетт, 57:09.